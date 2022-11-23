Встреча Эрдогана и Асада может пройти в России при посредничестве Путина, - Hürriyet

Встреча президентов Турции и Сирии Тайипа Эрдогана и Башара Асада может состояться в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Об этом, как передает РИА Новости, пишет близкий к правительственным кругам колумнист турецкой газеты Hürriyet.

По его данным, встреча двух лидеров может состояться до выборов 2023 года.

Ранее Эрдоган в эфире CNN Türk допустил возможность встречи с сирийским лидером.

19 ноября Турция нанесла несколько авиаударов по территории Сирии и Ирака с целью уничтожения курдских боевиков. Руководство страны считает, что они были причастны к теракту в Стамбуле. Кроме того, Эрдоган заявил о возможности наземной операции Турции на территории Сирии.