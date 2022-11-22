Эрдоган заявил о возможности наземной операции Турции на территории Сирии

Турецкий беспилотник нанес удар по совместной базе международной коалиции и "Сирийских демократических сил" (SDF) в провинции Хасеке на востоке Сирии, сообщает арабский телеканал Mayadeen.

Между тем, в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана говорится о возможности проведения в ближайшее время трансграничной наземной операции, следует из заявления.

19 ноября Турция нанесла несколько авиаударов по территории Сирии и Ирака с целью уничтожения курдских боевиков. Руководство страны считает, что они были причастны к теракту в Стамбуле.