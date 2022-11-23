В Европарламенте признали Россию "государством-спонсором терроризма"

Европейский парламент в среду принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине, следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге.

Объявление результатов голосования ЕП транслировали на сайте парламента. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 – воздержались, пишет РИА Новости. Всего голосовали 596 парламентариев. Эта резолюция не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза.

Напомним, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть являются декларациями. Ранее подобные антироссийские резолюции приняли парламенты Прибалтики. В августе в МИД РФ заявили, что подобный шаг будет "точкой невозврата" и может привести к полному разрыву отношений.