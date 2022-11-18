18 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Европарламент может объявить Россию "спонсором терроризма"

Европарламент согласовал текст резолюции о признании России "спонсором терроризма". Об этом сообщил депутат Европарламента от Литвы Андриус Кубилюс.

По его словам, договоренность была достигнута после четырех часов переговоров. Документ могут принять во время сессии 21-24 ноября.

Напомним, резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, то есть являются декларациями. Ранее подобные антироссийские резолюции приняли парламенты Прибалтики.

В августе в МИД РФ заявили, что подобный шаг будет "точкой невозврата" и может привести к полному разрыву отношений.

Сенатор Алексей Пушков считает, что западные лидеры всячески подчеркивают "большой разрыв" с Россией.

Теги: Европарламент, резолюция, терроризм



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