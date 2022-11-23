Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Устинка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Устинка Белгородского района.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил он в своем Telegram-канале.

Повреждено одно частное домовладение и линии электропередачи. Без электроэнергии остаются села Устинка, Лозовое и Нечаевка.

На прошлой неделе в селе Устинка при обстреле погиб 80-летний мужчина. Он находился во дворе, когда прилетели первые снаряды.