В Белгородской области во время обстрела погиб пенсионер

В селе Устинка в Белгородской области погиб 80-летний мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент Накануне.RU.

Мужчина находился во дворе, когда прилетели первые снаряды.

"В результате обстрела погиб дедушка 80-ти лет. Еще одна гибель мирного жителя. Никакие слова соболезнований не вернут родным и близким погибшего", - сообщил Гладков.

В шести домовладениях зафиксированы разрушения различной степени. Газоснабжение в селе восстановили. К восстановлению электроснабжения аварийные бригады приступят утром.