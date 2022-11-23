Комарова о новогодних праздниках: "Мы будем проводить ёлку для детей"

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции ответила на вопрос о новогодних праздниках, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Детские мероприятия и подарки - все это будет обязательно. У нас есть для этого силы и возможности и это никак не расходится с позицией людей. Фейерверк кто-то не планировал, а кто-то отказался", - сообщила губернатор, отметив, что подробно о мероприятиях расскажут главы муниципалитетов в своих соцсетях.

"Мы будем проводить ёлку для детей", - подчеркнула Комарова.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан". Заместитель министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин выразил признательность за поддержку, однако отметил, что в ней нет необходимости.

Кроме того, сообщалось, что 70% российских компаний, планировавших в этом году провести праздничные мероприятия, отменили их из-за несвоевременности.