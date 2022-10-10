Большая часть российских компаний отказалась от корпоративов на Новый год

Российские компании вслед за региональными властями начали отменять новогодние корпоративы, сообщает "Коммерсантъ".

Гендиректор "Аэроклуб Тур" Андрей Зинковецкий заявил, что 70% компаний, планировавших в этом году провести праздничные мероприятия, отменили их из-за несвоевременности.

По его словам, обычно в октябре уже забронированы почти все места для проведения корпоративов, однако в этом году их всего 40%. Эта ситуация уже привела к снижению загрузки популярных площадок и отелей, а также негативно скажется на доходах артистов.

Напомним, в Минобороны России прокомментировали инициативы в отдельных российских регионах отменить новогодние праздничные мероприятия для направления сэкономленных средств в поддержку "мобилизованных граждан".

Заместитель Министра обороны РФ – начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин выразил признательность за поддержку, однако отметил, что в ней нет необходимости.

Ранее решение отказаться от новогодних гуляний приняли в Калуге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ялте.