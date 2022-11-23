WSJ: Европа расплачивается за свои иллюзии о "зеленой энергетике"

Европа расплачивается за свои иллюзии о "зеленой энергетике". Такой материал вышел на страницах The Wall Street Journal, причем как отражающий позицию всей редакции.

Зеленая энергетика оказалась "несбыточной мечтой", но европейцы теперь обречены годами платить за эти иллюзии. Страны Европы объявили о выделении 674 мдрд евро в виде помощи и субсидий за последний год, чтобы облегчить бремя высоких цен на топливо, сообщает брюссельский аналитический центр Брейгеля. Одна только Германия выделила 264 млрд евро.

Почти все европейские страны понизили акцизный налог на топливо. Это тот редкий случай, когда обстоятельства заставляют здраво переосмысливать навязчивую идею о "зеленой энергетике", считает издание. Но политики до сих пор утверждают, что в их планы входит развитие энергетики на возобновляемых источниках - от ветра и солнца. Однако эти субсидии уничтожат стимулы вкладывать средства в газовые терминалы и трубопроводы. И налогоплательщикам в итоге придется расплачиваться по счетам, которые частные инвесторы были бы готовы оплатить, если бы политики не анонсировали последние 10-15 лет совершенно отказаться от ископаемого топлива.

"Невозможно сказать, сколько денег потратила в последние десятилетия Европа на свой провальный переход к зеленой энергетике. Налогоплательщикам не стоит удивляться, если их затраты на спасение этого провального энергетического перехода в предстоящие годы достигнут одного триллиона долларов. Когда речь заходит о зеленой энергетике, главный лозунг звучит так: "Плати, а потом опять плати", - заключает редакция WSJ.

Статью можно рассматривать как позицию части американских элит отказаться от сомнительной "зеленой повестки" и вернуть промышленность в США.

В прошлом году министр экономического развития РФ Максим Решетников признал, что Запад чрезмерно форсирует продвижение "зеленой повестки".

"Многие в закрытых частных беседах говорят, что мы не понимаем, как мы этого будем достигать, сколько это будет стоит, но мы взяли на себя смелость. Вот этим заканчивается… Никто не говорит с потребителем о зеленой повестке, никто не говорит, сколько она будет стоить и кто все это оплатит. А оплатит в конечном итоге все потребитель", — сказал он.