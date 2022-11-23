Депутат: В школе не будет детей в мини-юбках, джинсах, тренировочных штанах

"Школа – это храм знаний", поэтому нельзя допускать появления в ней детей в джинсах, мини-юбках и тренировочных штанах, считает депутат Госдумы от "Единой России", зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"На уровне регионов школы будут выбирать, какая именно будет школьная форма. Но мы будем видеть детей в форме, а не детей в джинсах, мини-юбках, тренировочных штанах. Всё-таки школа — это храм знаний. Должны быть единые требования к школьной форме. Должен быть ГОСТ, в котором прописано, как полезно для ребёнка, для здоровья, что приемлемо для храма знаний. Школа имеет статус места, куда приходят учиться организованные детские коллективы. Школьная форма, в том числе, и про организацию. Это ещё и придаёт солидности обучению", - заявила Букцкая в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее в Госдуме снова началось обсуждение возможности введения единой школьной формы для всех образовательных учреждений страны. Сейчас этот вопрос решается на уровне руководства каждой отдельной школы. Одним из доводов против введения единой формы является денежный вопрос: парламент и Минфин не готовы искать дополнительные средства на обеспечение детей формой.