Депутат: В школе не будет детей в мини-юбках, джинсах, тренировочных штанах

23 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутат: В школе не будет детей в мини-юбках, джинсах, тренировочных штанах

"Школа – это храм знаний", поэтому нельзя допускать появления в ней детей в джинсах, мини-юбках и тренировочных штанах, считает депутат Госдумы от "Единой России", зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

"На уровне регионов школы будут выбирать, какая именно будет школьная форма. Но мы будем видеть детей в форме, а не детей в джинсах, мини-юбках, тренировочных штанах. Всё-таки школа — это храм знаний. Должны быть единые требования к школьной форме. Должен быть ГОСТ, в котором прописано, как полезно для ребёнка, для здоровья, что приемлемо для храма знаний. Школа имеет статус места, куда приходят учиться организованные детские коллективы. Школьная форма, в том числе, и про организацию. Это ещё и придаёт солидности обучению", - заявила Букцкая в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее в Госдуме снова началось обсуждение возможности введения единой школьной формы для всех образовательных учреждений страны. Сейчас этот вопрос решается на уровне руководства каждой отдельной школы. Одним из доводов против введения единой формы является денежный вопрос: парламент и Минфин не готовы искать дополнительные средства на обеспечение детей формой.

Теги: татьяна буцкая, единая россия, госдума, школьная форма, запрет, одежда, школа, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети