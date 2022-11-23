23 Ноября 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: utair.ru

"Клиент скорее жив". Комарова опровергла информацию о финансовых проблемах авиакомпании Utair

Губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции опровергла информацию о финансовых проблемах авиакомпании Utair, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее в СМИ сообщалось, что Utair может столкнуться с необходимостью вернуть субсидии на перелеты внутри страны из-за концентрации на зарубежных перевозках. По данным "Ъ", речь идет о субсидиях за полеты в апреле — октябре в размере 100 млрд руб., которые Росавиация распределила между 32 авиакомпаниями. На 10 ноября, по данным Минфина, перечислено 90,9 млрд руб. Utair получила 4,6 млрд руб., но якобы не выполнила условия субсидии: согласно постановлению правительства 761, минимальный налет по стране должен составить 72% от уровня апреля—октября 2021 года, а у Utair он будто бы не достигает 58%.

Наталья Комарова не подтвердила эту информацию и сообщила, что, по официальным данным, у Utair таких трудностей нет.

"Росавиация претензий не предъявляет и компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии - примеч. ред.] и риска, что придется разыскивать больше 4 млрд руб. нет", - заявила Комарова.

Она также добавила, что летает часто.

"И ни разу за 12 лет не случилось в моем полете никаких происшествий, только два раза перенесли рейс", - отметила глава региона.

Она также подчеркнула, что маршрутная сеть внутри региона не сокращается. Муниципальные перевозки получают ежегодно дотации. Дотации Utair на билеты составляют 2 млрд руб. ежегодно. И на будущий год эти деньги тоже заложены. Пандемийный 2021 год компания закончила с доходом.

"Так что клиент скорее жив", - отметила Комарова.

Теги: Utair , Ютэйр, субсидии, Наталья Комарова, Росавиация



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