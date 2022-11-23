"Укрэнерго": Почти не осталось неповрежденных узловых подстанций

Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал жителей Украины не тревожиться понапрасну из-за отсутствия электричества.

"Блэкаут – это не конец света. Это полное или существенное гашение энергосистемы", - успокоил он.

По его словам, вероятность наступления "блэкаута" после ракетных ударов зависит от эффективности системы ПВО, которая работает на "отлично". Но если это случится, то у режима есть план.

В то же время, при "отличной" работе ПВО, "после последней атаки у нас практически не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций", признал Кудрицкий. Также почти нет неповрежденных узловых подстанций "Укрэнерго".

"Чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергались ракетным ударам. То есть на каждую важную подстанцию ​​что-то прилетало, причем на некоторые по несколько раз, по три, по пять и даже по восемь раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - рассказал он.

Накануне глава режима Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к длительному отсутствию электроэнергии и разворачивает "пункты незламности" (несокрушимости), где будет электричество, мобильная связь и интернет.

Киевский премьер Денис Шмыгаль предупредил, что возможны новые аварийные отключения электроэнергии в дополнение к плановым, потому что из-за холодов потребление электричества растет. Он призвал не спрашивать, почему одни города отключают чаще других.

Ранее Глава энергохолдинге ДТЭК Максим Тимченко сказал, что люди должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы, если могут. Ранее киевское правительство ранее рекомендовало украинцам, находящимся за границей, не возвращаться домой. Позже в офисе Зеленского сказали, что уезжать не нужно.

При этом Украина будет жить в условиях регулярных отключений электроэнергии как минимум до конца марта, считает гендиректор субхолдинга ДТЭК Yasno Сергей Коваленко.

Мэры Ивано-Франковска и Львова уже призвали горожан переезжать на зиму в село.