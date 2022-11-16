Киев призвал готовиться к "тяжелым дням" из-за перебоев со светом

16 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В бывшем СССР Украина
Фото: vk.com/incekb

Киев призвал готовиться к "тяжелым дням" из-за перебоев со светом

"Укрэнерго" призвало жителей республики готовиться к "тяжелым дням" в связи с состоявшимися вчера ударами по энергосистеме.

"15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах", - заявили в компании, предупредив, что следующие дни будут тяжелыми.

Необходимо иметь запас воды и заряженные устройства, так как нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что вчера были атакованы 30 объектов. При этом из 90 ракет было сбито 77. То есть 13 долетевших ракет каким-то образом умудрились поразить 30 объектов в разных регионах.

В офисе Зеленского заявили, что сегодня по всей республике будут аварийные отключения света. При этом во многих регионах уже частично восстановили энергоснабжение. Оценки последствий сильно разнятся - от "критического положения" до "временных трудностей".

На днях, еще до вчерашнего удара, австралийский телеканал ABC сообщил, что Украина обратилась к Австралии с просьбой рассмотреть возможность поставок угля, генераторов и трансформаторов. 31 октября исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

Теги: Украина, ракетные удары, энергетика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Купить по выгодной цене внешний жёсткий диск обвал цен на складе мвидео!