Киев призвал готовиться к "тяжелым дням" из-за перебоев со светом

"Укрэнерго" призвало жителей республики готовиться к "тяжелым дням" в связи с состоявшимися вчера ударами по энергосистеме.

"15 ноября была самая большая атака в истории энергетики, от которой пострадали все регионы Украины. Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах", - заявили в компании, предупредив, что следующие дни будут тяжелыми.

Необходимо иметь запас воды и заряженные устройства, так как нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что вчера были атакованы 30 объектов. При этом из 90 ракет было сбито 77. То есть 13 долетевших ракет каким-то образом умудрились поразить 30 объектов в разных регионах.

В офисе Зеленского заявили, что сегодня по всей республике будут аварийные отключения света. При этом во многих регионах уже частично восстановили энергоснабжение. Оценки последствий сильно разнятся - от "критического положения" до "временных трудностей".

На днях, еще до вчерашнего удара, австралийский телеканал ABC сообщил, что Украина обратилась к Австралии с просьбой рассмотреть возможность поставок угля, генераторов и трансформаторов. 31 октября исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.