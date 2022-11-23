23 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Валерий Горелых

В России на треть выросло количество выданных заграничных паспортов

Число оформленных в России заграничных паспортов в октябре выросло по сравнению с сентябрем, однако не превысило показатели марта 2022 г. При этом за десять месяцев 2022 г. "загранников" выдано на треть больше, чем за такой же период 2021 г.

Всего с января по октябрь россиянам было выдано почти 4,35 млн загранпаспортов, что на треть больше аналогичного периода 2021 г. Рост числа изготовленных загранпаспортов в октябре – исключение по сравнению с прошлыми годами: после периода летних отпусков количество оформлений традиционно падает, пишет РБК. Так, например, в октябре 2021 года МВД выдало 355 тыс. загранпаспортов, в то время как в сентябре – 400 тыс., в октябре 2019-го – 366 тыс., при том что в сентябре – 383 тыс. Такая же картина и в октябре 2018 года: 290 тыс. загранпаспортов против 368 тыс. в сентябре.

Несмотря на рост по сравнению с предыдущим месяцем, октябрь не стал лидером по числу оформленных заграничных паспортов – количество документов не превысило показатели марта, когда загранпаспорта получили 553 тыс. россиян.

Теги: Заграничный паспорт, статистика



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