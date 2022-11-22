В ООН заявили о необходимости тщательного расследования расстрела российских пленных

Инцидент с расстрелом безоружных российских военнослужащих украинскими военными должен быть тщательно расследован. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, сообщает ТАСС.

"Это то, что требует тщательного изучения и расследования", - сказал он и добавил, что в ООН "обеспокоены любыми нарушениями прав человека вне зависимости от того, кто их совершает".

Видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле, появился в интернете 18 ноября. По информации председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, расстрел произошел в селе Макеевка в ЛНР. Глава СПЧ назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. Информацию о расправе СПЧ отправит в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, правозащитную организацию Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.

Во вторник в офисе генпрокурора Украины сообщили, что украинская прокуратура обвинила в "вероломстве" российских военнопленных, расстрелянных украинскими силовиками в селе Макеевка в ЛНР, и возбудила уголовное дело о "нарушении законов войны".