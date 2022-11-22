Губернатор Севастополя: Укронацисты попытались атаковать Балаклавскую ТЭС

В Севастополе украинские беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС. Об этом в своем в telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев, передает корреспондент Накануне.RU.

Два беспилотника было сбито.

"Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось. Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - прокомментировал губернатор.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Минобороны РФ заявило о получении доказательств того, что беспилотники, подбитые в Севастополе, двигались по маршруту "зернового коридора".

Однако уже 2 ноября Минобороны сообщило, что Россия возобновляет участие в черноморской зерновой инициативе, так как ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.