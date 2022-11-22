В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму до 7 декабря продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Особые меры безопасности будут предприняты на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и соответствующих районов на севере и востоке полуострова, где проходит граница с Херсонской областью.

Также под особый контроль берутся объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, здравоохранения, ЖКХ и т.д.

"Ситуация в регионе полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в полном объеме обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами", - заявил Аксенов.

До этого он опроверг сообщения о готовящейся эвакуации Армянска – населенный пункт находится на границе с Херсонской областью.