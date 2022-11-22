Ликвидирован один из участников расстрела военнопленных ВС РФ в Макеевке, - СМИ

Один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке, предположительно, ликвидирован. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на украинские Telagram-каналы.

Согласной имеющимся данным, им может быть старший лейтенант Роман Русник, военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее в социальных сетях широко разошлись видеокадры, на которых представители украинских вооруженных формирований расстреливают не менее 11 безоружных российских военнослужащих, попавших к ним в плен.

В Кремле заявили, что Россия будет сама заниматься поисками убийц российских военнопленных. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, они должны быть найдены и наказаны.