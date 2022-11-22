22 Ноября 2022
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Шойгу: Российские войска покидают Херсон

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Общество Москва
Фото: Накануне.RU

36% москвичей считают, что военная спецоперация развивается неуспешно для России

45% москвичей считают, что ход специальной военной операции можно назвать успешным для российской армии. Эта категория граждан за неделю теряет 3%. В то же время 36% горожан полагают, что ситуация складывается не лучшим образом для ВС РФ (+4% за неделю). Таковы данные опроса, проведенного исследовательской компанией Russian Field (18-19 ноября, уличный опрос, 1 тыс. респондентов).

46% москвичей считают, что военную операцию необходимо продолжать. За переход к мирным переговорам выступили 41% респондентов.

По сравнению с предыдущей волной опроса (11-12 ноября) на 7% снизилась доля поддерживающих решение об уходе из Херсона (42%), и на 8% выросло число недовольных этим решением (30%).

47% опрошенных считают, что официальным данным о ходе военной операции доверять нельзя, 45% предполагают, что этой информации можно доверять.

Теги: спецоперация, москвичи, опрос



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