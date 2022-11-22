22 Ноября 2022
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Общество Украина
Фото: t.me/insiderUKR

СБУ проводит обыски в украинских монастырях, подчиненных Московскому патриархату

Служба безопасности Украины продолжила рейды по монастырям, подконтрольным Московской патриархии.

С утра силовики нагрянули в Киево-Печерскую Лавру, которая подчиняется Украинской православной церкви МП. Затем – в Волынской монастырь иконы Божией Матери и Корецкий Свято-Троицкий монастырь в Ровненской области.

Первый монастырь входит в Сарненскую епархию, где также прошли "контрразведывательные мероприятия", а второй является ставропигиальным и напрямую подчиняется патриарху Московскому и Всея Руси, передает РБК.

В СБУ заявили, что мероприятия проводятся для проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.

Между тем, ситуацию с обысками в монастырях прокомментировали в Московском патриархате. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ МП Владимир Легойда назвал обыски "акцией устрашения верующих": "Мы молимся о единоверцах в Киево-Печерской Лавре, которые становятся жертвами беззакония и призываем всех небезразличных людей сделать все возможное, чтобы преследования прекратились, а древняя святыня оставалась местом молитвы за мир".

Теги: сбу, обыск, монастырь



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