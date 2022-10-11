11 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле судят лжесиловика, обманувшего шесть человек

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве. От злоумышленников пострадали шесть человек.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый вступил в сговор со своим знакомым и неизвестными, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство. Участники преступной группы с конца ноября по декабрь 2021 года сообщали пожилым тагильчанам ложную информацию о ДТП, якобы произошедших по вине их близких родственников. После этого аферисты предлагали "закрыть вопрос" с пострадавшими за денежное вознаграждение.

Затем обвиняемый и его соучастник выезжали домой к пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и получали от них деньги. Потерпевшие, введенные в заблуждение, передавали лжесиловикам от 100 до 300 тысяч рублей.

Всего от данных мошенников пострадали шесть человек. Им был причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей.

Как отметили в прокуратуре, уголовное дело одного из подельников прекращено в связи с его смертью. А дело его сообщника рассмотрит Ленинский районный суд.

Теги: мошенник, суд, прокуратура, Нижний Тагил



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