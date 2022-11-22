22 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: vk.com/orkestrwagnera

В Европарламенте потребовали признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций, сообщает Politico.

По данным издания, парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале.

Депутаты попросили признать компанию террористической организацией из-за якобы "продолжающихся нарушений "Вагнером" международного права на Украине" и "его действий в других конфликтах".

Ранее парламент Эстонии счел необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК "Вагнер" террористическими организациями. Кроме того, Рийгикогу - эстонский парламент - объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма.

Теги: чвк вагнер, европарламент



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