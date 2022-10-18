18 Октября 2022
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Политика В бывшем СССР
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Парламент Эстонии признал Россию государством-спонсором терроризма

Парламент Эстонии (Рийгикогу) объявил российский режим террористическим, а Россию — государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает портал ERR.

Инициативу поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

В заявлении эстонского парламента говорится, что Таллин осуждает присоединение к России новых территорий и никогда не признает их российскими.

Парламент Эстонии также считает необходимым признать вооруженные силы ЛНР, ДНР и ЧВК "Вагнер" террористическими организациями.

В августе Сейм Латвии принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, "а Россию - страной - спонсором терроризма".

В мае Сейм Литвы единогласно принял резолюцию о признании России государством, которое "поддерживает и осуществляет терроризм", в связи с происходящим на Украине.

Теги: эстония, спонсор терроризма, россия



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