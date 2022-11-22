Россия призвала Турцию к сдержанности по Сирии

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Фото: Пресс-служба Кремля

Россия призвала Турцию к сдержанности по Сирии

Российская сторона призывает турецких партнеров к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей территории Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение в том числе по так называемому курдскому вопросу", - приводит ТАСС заявление Лаврентьева, сделанное перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Дипломат напомнил, что турецкая воздушная операция "Коготь-меч" обосновывалась Анкарой недавним терактом в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и пострадали более 80. Тогда подозреваемая в теракте призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), у которой в Сирии существует ответвление под названием "Силы народной самообороны".

"Российская Федерация за последние месяцы с начала текущего года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о намерении проведения операции (в Сирии), сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы, по крайней мере, не допустить проведения какой-то широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это Российской Федерации удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории", - подчеркнул Лаврентьев.

Реджеп Эрдоган, Владимир Путин(2020)|Фото: kremlin.ru

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 г.

"У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 г. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами. Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь", - сказал Эрдоган.

Добавим, на днях Турция ударами с воздуха начала новую военную операцию на севере Сирии и Ирака. Таким образом Анкара, скорее всего, стремится реализовать давний план создания 30-километровой зоны безопасности вдоль всей границы.

Теги: Александр Лаврентьев, Реджеп Эрдоган, Турция, Сирия, Россия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2022 08:20 Мск Эрдоган заявил, что "Россия не выполняет обязательства по Сирии"


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети