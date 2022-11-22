Россия призвала Турцию к сдержанности по Сирии

Российская сторона призывает турецких партнеров к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей территории Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение в том числе по так называемому курдскому вопросу", - приводит ТАСС заявление Лаврентьева, сделанное перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Дипломат напомнил, что турецкая воздушная операция "Коготь-меч" обосновывалась Анкарой недавним терактом в центре Стамбула, в результате которого погибли шесть человек и пострадали более 80. Тогда подозреваемая в теракте призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), у которой в Сирии существует ответвление под названием "Силы народной самообороны".

"Российская Федерация за последние месяцы с начала текущего года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о намерении проведения операции (в Сирии), сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы, по крайней мере, не допустить проведения какой-то широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это Российской Федерации удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории", - подчеркнул Лаврентьев.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 г.

"У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 г. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами. Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь", - сказал Эрдоган.

Добавим, на днях Турция ударами с воздуха начала новую военную операцию на севере Сирии и Ирака. Таким образом Анкара, скорее всего, стремится реализовать давний план создания 30-километровой зоны безопасности вдоль всей границы.