22 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Эрдоган заявил, что "Россия не выполняет обязательства по Сирии"

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что российская сторона не выполнила обязательства "по очистке" сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 г.

"У нас также есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 г. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают. Мы сказали, что не будем молчать и предпримем шаги против террористов там, если они не смогут сделать это сами. Здесь нет никаких ограничений. Продолжение этой операции находится в повестке дня. Мы делали все необходимое с земли и с воздуха. Мы будем делать это и впредь", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Катара, политика цитирует РИА Новости.

РФ и Турция в октябре 2019 г. подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. Например, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

На днях Турция ударами с воздуха начала новую военную операцию на севере Сирии и Ирака. Таким образом Анкара, скорее всего, стремится реализовать давний план создания 30-километровой зоны безопасности вдоль всей границы.

Теги: Реджеп Эрддоган, Владимир Путин, Сергей Шойгу



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