ОВД Заречного возглавил силовик из Екатеринбурга

Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков подписал приказ, в соответствии с которым руководителем ОВД города Заречный назначен подполковник полиции Фазиль Искандеров.

До этого Искандеров работал заместителем начальника ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, сегодня, 22 ноября, состоялось официальное представление нового руководителя личному составу. По поручению генерала Мешкова эту миссию выполнил его заместитель – полковник полиции Александр Воронежский.

"Фазиль Магомедович родился 6 октября 1970 года в городе Кельбаджар Азербайджанской ССР. Закончил в Екатеринбурге в 2000-м году юридический факультет Университета Российской академии образования. Два года служил в железнодорожных войсках на территории Смоленской области. В 1998 году поступил на службу в ОВД Орджоникидзевского района столицы Среднего Урала на должность участкового, затем долгое время работал в уголовном розыске. Находился в длительной командировке на Северном Кавказе. С 2013 по 2022 год был заместителем начальника по оперативной работе ОП №2 УМВД по Екатеринбургу. За весомый вклад в борьбу с преступностью имеет ряд ведомственных наград, является ветераном боевых действий. Совместно с супругой, работающей следователем в системе МВД, воспитывают троих детей – 14-летнего сына и двух дочерей 11 и 8 лет", - отметил полковник Горелых.

На представлении подполковник Искандеров выразил слова благодарности руководству Главка за оказанное высокое доверие. Он пообещал активизировать работу вверенного коллектива по борьбе с преступностью, чтобы местное население чувствовало себя более защищенным.