В ПФР заявили о негативных последствиях индексации пенсий работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде России попытались объяснить, почему индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к негативным последствиям, передает РБК.

Одно из них, как считают в ПФР, - это сокращение уровня пенсий неработающих граждан. Придется перераспределять ограниченные бюджетные средства, говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Также потребуются дополнительные расходы бюджета в размере 500 млрд руб., чего, по мнению ПФР, государство себе позволить не может.

Тема индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно поднималась в Госдуме. Оппозиционные партии указывали, что часть пенсионеров, по сути, обманули, поскольку во время так называемой пенсионной реформы индексацию на тысячу в год обещали всем пенсионерам, независимо от того, работают они или нет.