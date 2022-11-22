22 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В ПФР заявили о негативных последствиях индексации пенсий работающим пенсионерам

В Пенсионном фонде России попытались объяснить, почему индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к негативным последствиям, передает РБК.

Одно из них, как считают в ПФР, - это сокращение уровня пенсий неработающих граждан. Придется перераспределять ограниченные бюджетные средства, говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Также потребуются дополнительные расходы бюджета в размере 500 млрд руб., чего, по мнению ПФР, государство себе позволить не может.

Тема индексации пенсий работающим пенсионерам неоднократно поднималась в Госдуме. Оппозиционные партии указывали, что часть пенсионеров, по сути, обманули, поскольку во время так называемой пенсионной реформы индексацию на тысячу в год обещали всем пенсионерам, независимо от того, работают они или нет.

Теги: пфр, индексация пенсий, работающие пенсионеры



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