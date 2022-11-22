Сборная Бельгии изменила дизайн "радужной" формы на ЧМ-2022 по требованию FIFA

Национальная команда Бельгии изменила дизайн выездной формы на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Этого требовала Международная федерация футбола (FIFA).

Как сообщает Матч ТВ, с воротника формы радужных цветов исчезнет слово "Love" ("Любовь").

Напомним, что накануне FIFA запретила сборным на ЧМ-2022 в Катаре носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ведомство официально уведомило, что капитан получит жёлтую карточку, если наденет такую повязку. Ранее выйти с повязками радужных цветов на ЧМ-2022 намеревались капитаны сборных Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Дании и пр. Однако на вчерашних матчах англичан и голландцев этого не произошло.