22 Ноября 2022
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Спорт
Фото: Reuters / Yves Herman

Сборная Бельгии изменила дизайн "радужной" формы на ЧМ-2022 по требованию FIFA

Национальная команда Бельгии изменила дизайн выездной формы на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Этого требовала Международная федерация футбола (FIFA).

Как сообщает Матч ТВ, с воротника формы радужных цветов исчезнет слово "Love" ("Любовь").

Напомним, что накануне FIFA запретила сборным на ЧМ-2022 в Катаре носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ведомство официально уведомило, что капитан получит жёлтую карточку, если наденет такую повязку. Ранее выйти с повязками радужных цветов на ЧМ-2022 намеревались капитаны сборных Англии, Уэльса, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Дании и пр. Однако на вчерашних матчах англичан и голландцев этого не произошло.

Теги: FIFA, футбол, ЧМ-2022, сборная Бельгии, форма, ЛГБТ



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