Интересы НАТО и Киева по кризису на Украине не совпадают, - вице-спикер Совфеда

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что "любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров". По мнению Косачева, вместо того, чтобы побудить Киев к немедленным переговорам, Столтенберг потребовал такого "мирного решения, которое будет приемлемо для Украины", что, в свою очередь, определяется успехами на поле боя.

"И ради такого "мирного" решения НАТО, дескать, должна продолжать расширять поставки Украине. Иногда даже трудно поверить, что эти взаимоисключающие тезисы рождаются в одной и той же голове. Чтобы начать движение к миру, нужно продолжать заваливать Киев оружием, пока там ещё есть хоть кто-то, кто его может использовать. И чем больше погибнет людей, тем ближе мирное решение", - написал Косачев в своем Telegram-канале.

Все больше политиков и экспертов в странах НАТО констатируют, что интересы и цели Киева и стран альянса в этом пункте далеко не идентичны.

"Приемлемым, а, точнее, жизненно важным лично для Зеленского и его окружения (не для Украины) является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Через немедленное членство Украины в блоке, создание бесполетной зоны и так далее", - пишет Косачев.

Если Столтенберг поддерживает эту логику, то он, уверен сенатор, действует не просто против интересов граждан стран НАТО, но ещё и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией.

"Вопрос – и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой? Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали. Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание ещё больше пичкать Украину оружием – разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира - однозначно не то, что приблизит переговоры.