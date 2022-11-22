"Автотор" спрогнозировал, когда авторынок в России вернется к докризисному уровню

Калининградский "Автотор" ожидает восстановления авторынка России до докризисных показателей к 2028 или 2029 году.

Это случится при нынешних темпах восстановления отрасли, однако возможен и более продолжительный спад. Как заявил глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов, в настоящее время российскому автопрому нужна кооперация. Речь идет, в том числе о госполитике, согласно которой электронику по заказу производителя делают одни, пластик и нефтехимическую продукцию - другие, литье - третьи. В целом, эта кооперация должна быть отражена в стратегии отрасли, которую сейчас готовит Минпромторг РФ.

"Должна появиться комплексная программа развития всей промышленности, а не только автопрома в плане локализации", - заявил Горбунов. По его словам, пока локализовали производство на 70%: сварка, окраска, которые требуют больших инвестиций.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в прошлом году российский авторынок составил 1,6 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом за январь-октябрь текущего года продажи едва достигли чуть более 500 тысяч, сообщает РИА "Новости".

Ранее Национальный автомобильный союз заявил о закрытии в России с начала 2022 года 160 дилерских центров.