СМИ: с начала года в России закрылись 160 дилерских автоцентров

Национальный автомобильный союз заявил о закрытии в России с начала 2022 года 160 дилерских центров.

Как сообщил вице-президента НАС Ян Хайцеэр, в начале года насчитывалось около трех тысяч дилерских центров, из них 160 уже закрылись, а из-за ограничений и усложнившегося механизма поставок новых машин закрытие салонов продолжится. Проблемы с автомобилями коснулись и предприятий, которым необходим транспорт: из-за санкций покупка машин через юридическое лицо стала невозможной.

Механизм параллельного импорта в автомобильной отрасли в РФ в нынешнем виде не работает. "Чтобы получить разрешение на ввоз по параллельному импорту, дилер должен предоставить доказательную базу того, что он действительно работает с тем или иным производителем. Но получить подобный сертификат можно только у самого производителя. Иностранная компания не готова идти на такие риски, так как нарушение санкций повлечет за собой еще больше потерь", - отметил Хайцеэр.

При этом отмечается, что китайский рынок не сможет покрыть спрос на автомобили в России из-за возможных санкций, сообщают "Известия".