Добровольцы получат статус ветеранов боевых действий

Добровольцы-участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий.

Закон об этом подписал глава государства Владимир Путин. Теперь добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами социальной поддержки, которые имеют остальные военнослужащие.

Из документа следует, что добровольцы, которые во время спецоперации получили тяжелые ранения, контузии или увечья, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий. Действие закона распространяется на граждан, которые выполняли военной спецоперации задачи с 24 февраля 2022 года на территории Украины, ДНР и ЛНР, а с 30 сентября — на территории Запорожской и Херсонской областей России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможность второй волны мобилизации не обсуждается, сообщают "Известия".