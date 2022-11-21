СК проверит УК "Собрание" после жалоб петербуржцев. Управляющую компанию заподозрили в фальсификации протоколов

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по жалобам жителей многоквартирных домов, которые находятся под управлением ООО «УК «Собрание». Петербуржцы сообщили о возможной фальсификации протоколов общего собрания для «захвата» управления над несколькими домами. Также они пожаловались на необоснованное, по их мнению, завышение тарифов на обслуживание коммунальных систем, ненадлежащий уход за ними и недочеты в ремонте.

Горожане не впервые обращаются к Бастрыкину за помощью, рассчитывая на нее как на «последнюю надежду» при полном равнодушии местных властей.

Жители Петербурга обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить одну из управляющих компаний, в действиях которой они усмотрели серьезные нарушения. Речь идет о ООО «УК «Собрание», которое, по словам местных жителей, якобы фальсифицировало протоколы общего собрания жильцов и тем самым получило возможность управления еще несколькими домами. При этом петербуржцы отмечают серьезные завышения тарифов за обслуживание коммунальных систем, ненадлежащее качество исполнения обязанностей по ремонту и обслуживанию.

Собственники уже обращались в местные ответственные органы, однако ответа не получили. В связи с этим они обратились напрямую к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Соответствующее распоряжение сразу поступило на имя исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Марине Парастаевой. После проведения процессуальной проверки, Бастрыкин получил предоставить ему полный доклад. Вопрос взят на контроль в центральном аппарате ведомства.

Петербуржцы не впервые обращаются к Бастрыкину с просьбами о помощи. Во многих городских сферах внимание со стороны главы СК РФ стало для местных жителей последней надеждой из-за безразличия команды Александра Беглова в Смольном. Так, Александр Бастрыкин взял на личный контроль скандальные дела о сносе памятников культуры и ОКН, темпы исчезновения которых набрали пугающую скорость за последний год.

СМИ отмечали, что разрушение культурного облика города происходило в интересах застройщиков и, возможно, связанных с ними чиновников.