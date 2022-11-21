Предстоятель УПЦ: Священники в новых российских регионах не коллаборанты

Митрополит киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что ненависть не оправдывается войной.

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По его словам, проклятия, злословие и ненависть – это грехи, а грех нельзя оправдать ничем, даже войной. Киевский журнал задал вопрос, не являются ли те священники УПЦ, которые остались в новых российских регионах, "коллаборантами". На что предстоятель УПЦ ответил, что коллаборант - это тот, кто предает интересы своего народа и работает на пользу других. Но духовенство не предало интересы своей паствы, а наоборот, пребывает вместе с паствой.

"Пусть каждый из нас заглянет в свое сердце и проверит себя, не является ли коллаборантом он сам. А если кто-то не согласен с вышесказанным, предлагаю ему поехать на "оккупированные территории" и сделать что-то для выживания нашего народа лучше, чем это делают сейчас наши священники. Обращаюсь к таким людям: пожалуйста, покажите нам пример. А если не можете этого сделать, то молчите и молитесь", – заключил митрополит Онуфрий.

Напомним, ранее собрание епископов УПЦ приняло изменения в устав, объявив о "полной самостоятельности и независимости". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа", намекая на то, что УПЦ является заложником режима в Киеве.