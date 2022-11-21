Лукашенко: Ситуация с падением ракеты в Польше похожа на договорняк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с падением ракеты в Польше похожа на "договорняк".

Он отметил, что в момент удара в небе не было российских ракет, кроме того, выглядит странным, что украинское вооружение стреляло на запад, а не на восток, откуда велась атака ВС РФ.

Белорусский лидер также заявил, что подобные инциденты не бывают случайными, передает РИА Новости. Он призвал ответить на вопрос, почему падение ракеты на территории государства-члена НАТО произошло во время саммита G20 на Бали.

"Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда", - резюмировал Лукашенко.

Напомним, польский президент Анджей Дуда заявил, что падение украинской ракеты на территории Польши с последовавшей смертью двух фермеров была несчастным случаем. Глава государства сообщил, что ракета украинской системы ПВО упала в шести километрах от границы, ее не удалось перехватить.