"Сотрудники банка" неделю держали тагильского пенсионера в стрессе ради денег

Телефонные мошенники, притворившиеся сотрудниками Центробанка, на протяжении недели вытягивали из пенсионера 2,6 млн рублей. 68-летний житель Нижнего Тагила неоднократно читал в СМИ о подобных инцидентах, но когда сам стал их героем, опомнился слишком поздно.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МУ МВД России "Нижнетагильское", мошенники специально держали свою жертву в постоянном стрессе и запрещали рассказывать о финансовых сделках кому-либо. Причиной этого была якобы "проверка совместно с ФСБ", а потому никто посторонний не должен был вмешиваться.

Мужчине позвонили "представители банка", сказав, что в Москве якобы его племянник с той же фамилией пытается оформить на пенсионера кредит. Для того, чтобы обезопасить банковские счета, от тагильчанина потребовали назвать все банки с открытыми вкладами.

"Обезопасить", значит, обналичить все средства и перевести их на другие счета, которые назовет звонивший, - пояснили в пресс-службе. - Пенсионеру не дали опомниться, сообщив, что у дома ждет такси, на котором нужно срочно ехать в город и незамедлительно перевести деньги. Находившийся на связи незнакомец, постоянно интересовался, где находится мужчина, предупредил, что сотрудникам банка нельзя доверять, поэтому не нужно сообщать, на какие цели снимает крупную сумму. Узнав, что деньги сняты, незнакомец направил пенсионера в другой банк, назвав номер счета для перевода денег".

Издеваться над пенсионером мошенники не прекратили, продолжая названивать с почти 30 разных номеров. Чтобы не вызывать подозрений, они даже скинули жертве в мессенджер документ, который якобы подтверждал личность сотрудника банка. Потому мужчина еще дважды ездил в город для снятия и перевода денег. Из-за "секретности операции", пенсионер никому не сообщал о своих действиях, а когда реальные сотрудники банка напрямую спрашивали у него о подозрительных звонках, тот сообщал, что просто переводит деньги семье. Все это не давало покоя тагильчанину, но из-за стресса и давления, обдумать все происходящее с ним удалось только спустя время. Тогда мужчина и понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Полиция предупреждает, что сотрудники банка и представители органов внутренних дел никогда не звонят гражданам, чтобы сообщить о состоянии банковского счета и не просят совершать какие-либо переводы. При поступлении таких звонков, просто прекращайте разговор, а затем лично обратитесь в банк.