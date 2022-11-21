Гендиректор свердловской "Областной газеты" ушел в отставку

Генеральный директор "Областной газеты", являющейся официальным печатным органом Свердловской области, ушел в отставку.

Как пишет "Коммерсант", Антон Стуликов покинул свой пост спустя год после вступления в должность. Об уходе медиаменеджера сообщил источник издания. Сам он пообещал прокомментировать эту информацию позднее.

Напомним, Стуликов был назначен гендиректором "Областной газеты" в ноябре прошлого года. До этого он возглавлял свердловское "Областное телевидение".

Позже стало известно, что предшественника Антона Стуликова в "ОГ" – Дмитрия Полянина – уволили по причине "утраты доверия".