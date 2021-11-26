26 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
VIII Уральский медиафорум, Антон Стуликов (2017) | Фото: Накануне.RU

Экс-директор ОТВ Стуликов возглавит "Областную газету"

Новым директором "Областной газеты" - официального печатного органа Свердловской области, стал бывший директор ОТВ Антон Стуликов, сообщает "Ъ".

Стуликов пока не готов комментировать новость, однако подтвердил, что находится в диалоге с "Областной газетой".

Ранее обязанности главного редактора и директора были объединены и возложены на Дмитрия Полянина. В последнее время неоднократно появлялась информация о его отставке на фоне публичного конфликта и даже судов с департаментом информационной политики, однако ее отрицали областные власти. А недавно Полянин выступил с жесткой критикой в адрес Роскомнадзора, когда сайт газеты оказался заблокирован, но ведомство опровергло блокировку. Останется ли Полянин на каком-то посту в ОГ, пока непонятно.

Напомним, что в январе текущего года Стуликов был назначен советником главы региона Евгения Куйвашева.

Теги: Областная газета, редактор, Стуликов



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