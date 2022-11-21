21 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге в частном гараже нашли майнинговую ферму

Екатеринбургские энергетики обнаружили несанкционированное подключение майнинговой фермы. Ее владелец израсходовал электричества почти на 200 тысяч рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал" – "Екатеринбург", перед этим был выявлен рост потерь на участке сети. Для поиска незаконных подключений был проведен осмотр воздушной линии электропередачи и установлен гараж, располагавшийся рядом с частным домом.

Внутри энергетики обнаружили работающее оборудование для майнинга криптовалюты. Проведенный специалистами замер нагрузки показал, что при разрешенной мощности по договору энергоснабжения в 20 кВт абонент потребляет 30,6 кВт. Однако оплачивает он электричество по нормативу, что заметно меньше потребляемого им. Расчет объема неучтенного потребления выполнен на 45 тысяч кВтч, а в денежном выражении – 190 тысяч рублей.

Сам владелец фермы факт работы майнингового оборудования признал. Если он откажется оплатить долг, поставщик направит иск в суд и отключит ему электричество.

Напомним, что майнинговые фермы в Екатеринбурге находят не в первый раз. Одну такую прикрыли в октябре этого года.

Теги: ферма, майнинг, гараж, Екатеринбург



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