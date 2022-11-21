21 Ноября 2022
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Фото: e-ozon.ru

СМИ: Ozon откроет представительство в Китае

Российский маркетплейс Ozon откроет представительство в китайском городе Шэньчжэне. В компании считают, что это позволит продавцам из КНР увеличить объем трансграничной торговли с Россией и расширить ассортимент на площадке.

Планируется привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году. При этом уже сейчас доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, а покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду, передает "Коммерсант".

Теги: ozon, китай, представительство



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