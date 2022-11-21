21 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина положением дел на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин прекрасно знает все детали происходящего на Запорожской АЭС, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью телекомпании CBS.

"Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило", — отметил он.

Глава агентства добавил, что президент России "весьма подробно осведомлен" о структуре самой станции, о доступе к электроэнергии и к внешним источникам энергии, передает Regnum.

Гросси также отметил, что вокруг ЗАЭС необходимо создать зоны безопасности, чтобы не допустить возможность ядерной катастрофы.

Ранее в МИД РФ заявили, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее. Отмечалось, что Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.

Теги: магатэ, путин, гросси, запорожская аэс



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