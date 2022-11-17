Нужно скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, - МИД Рф

В МИД РФ считают, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.

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"Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэелем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом.

"Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них – преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" – предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями", - сказал Вершинин.

По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился".

"Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.