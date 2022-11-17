Нужно скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, - МИД Рф

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Нужно скорее договориться о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, - МИД Рф

В МИД РФ считают, что договориться о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно как можно скорее, Москва находится в контакте по этому вопросу с МАГАТЭ.
Читайте также:

"Продолжаются переговоры о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Мы находимся в тесном контакте с секретариатом МАГАТЭ и лично с гендиректором агентства Рафаэелем Гросси по данному вопросу. Разделяем его мнение, что это необходимо сделать как можно быстрее", - сказал в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Руководство секретариата агентства ведет диалог с Киевом.

"Что касается конкретных параметров формирования зоны, то рассматривается несколько вариантов, но говорить о них – преждевременно. Главная цель, которую преследует создание "зоны" – предотвращение угроз, возникающих вследствие непрекращающихся атак режима Владимира Зеленского на станцию и её инфраструктуру, что может привести к техногенной катастрофе с непредсказуемыми последствиями", - сказал Вершинин.

По его словам, "в отношении присутствия экспертов ООН на ЗАЭС вопрос никогда не ставился".

"Осуществлять мониторинг за реализацией договорённостей о "зоне", если они будут достигнуты, предполагается силами представителей МАГАТЭ, которые, к слову, делают это уже и сейчас, поскольку находятся на станции на постоянной основе с начала сентября. В настоящее время на ЗАЭС присутствуют четыре специалиста из секретариата агентства, которые имеют доступ ко всем объектам на её территории, и у них есть возможность оперативно докладывать обо всем происходящем на ЗАЭС", - добавил Вершинин.

Теги: МИД РФ, Запорожская АЭС, зона, безопасность



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети