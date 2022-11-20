20 Ноября 2022
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Происшествия В России Украина
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

В Минобороны России заявили о новых обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В Министерстве обороны России заявили о новых обстрелах Запорожской атомной электростанции со стороны украинских военных.

Как сообщили Накануне.RU в Минобороны РФ, в течение 19 ноября артиллерией ВСУ по территории АЭС было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. По данным военного ведомства, утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.

"С 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2. С 10 часов до 10.10 зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию", - говорится в официальном заявлении российского Минобороны.

В ведомстве уточнили, что стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены.

"Радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома", - добавили в Министерстве обороны РФ.

Напомним, что на этой неделе российскими спецслужбами был задержан инженер Запорожской АЭС, корректировавший удары военных Украины по станции.

Теги: Минобороны, обстрелы, АЭС



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