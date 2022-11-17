Задержан инженер Запорожской АЭС, корректировавший удары ВСУ

Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской АЭС, ответственного за корректировку ударов ВСУ по станции.

По его словам, киевские спецслужбы поручили ему сообщать о российских силах на территории ЗАЭС. Он рассказал представителям Украины, что российские военнослужащие осуществляют контрольно-пропускной режим на станции, и раскрыл ВСУ места их дислокации, передает РИА Новости.

Задержанный рассказал, что давали указания сообщать не только о военных, но также о том, кто из представителей "Росатома" находится на территории ЗАЭС.

В августе Росгвардия задержала двух сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции.