Трампу вернули доступ к его странице в Twitter

Аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter восстановлен.

Ранее новый глава Твиттера Илон Маск устроил голосование, возвращать ли бывшему американскому президенту доступ к его странице. В итоге "за" высказались 51,8% участников. После этого Маск заявил, что аккаунт Трампа будет восстановлен.

Как напоминает "Интерфакс", страница Трампа в Twitter была заблокирована после событий 6 января 2021 года, когда его сторонники пытались захватить Капитолий. Руководство соцсети посчитало, что твиты экс-президента США могли поощрять и вдохновлять участников вторжения. При этом сам Дональд Трамп не выражал желания возвращаться в Twitter.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Госдуме назвали условия разблокировки Twitter в России. А Илон Маск уже допустил банкротство компании после того, как купил соцсеть.