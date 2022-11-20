20 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

Начальник службы связи свердловского Главка МВД ушел на повышение в Москву

В Главном управлении МВД по Свердловской области произошла еще одна важная кадровая рокировка. Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального полицейского Главка Валерий Горелых, на повышение в Москву ушел начальник службы связи Владислав Кузьминых.
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По сведениям Горелых, полковник Кузьминых возглавил Главный центр связи и защиты информации МВД России.

"Владислав Евгеньевич Кузьминых в 2004 году закончил технический университет Санкт-Петербурга и является высокопрофессиональным специалистом в сфере ведомственных телекоммуникаций. В подразделении информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД по Свердловской области проработал 11 лет. Награжден медалью "За доблесть в службе". Для коллектива Главка и гарнизона в целом это, безусловно, значимая потеря. Но, вместе с тем, мы понимаем, что наш коллега ушел на повышение и отныне будет курировать это приоритетное направление деятельности органов внутренних дел всей страны", - отметил Валерий Горелых.

Прежде чем уехать в Москву, полковник Кузьминых встретился с сотрудниками и тепло поблагодарил всех за совместную работу. Он дал напутственные слова: стремиться делать свое дело качественно и от души, тогда результат не заставит себя долго ждать.

"Временно исполняющим обязанности начальника ЦИТСиЗИ будет, в соответствии с приказом генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, полковник Владимир Тимофеев, который в системе МВД уже 26 лет. Работал в уголовном розыске, в службе по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, в подразделении материально-технического обеспечения. Имеет государственную награду – медаль "За отличие в охране общественного порядка". Трудно переоценить значимость того дела, которым занимается Центр связи. От того, насколько четко отлажен механизм взаимодействия с другими силовыми и контролирующими ведомствами, насколько качественно работают радиостанции, напрямую зависит результат эффективность защиты граждан от преступных посягательств", - добавил полковник Горелых и пожелал Кузьминых и Тимофееву, чтобы на новом посту у них все сложилось благополучно и удалось достичь новых положительных результатов в деле поддержания стабильности правопорядка.

Напомним, что в начале ноября в ГУ МВД по Свердловской области состоялась другая важная кадровая рокировка: на должность заместителя руководителя регионального Главка был назначен Сергей Ремезков.

Как сообщало Накануне.RU, на этой неделе в свердловском гарнизоне полиции началась проверка комиссии МВД России. Возглавляет прибывших из Москвы специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. Их основная задача – установить фактическое положение дел в сфере правопорядка. Проверка будет идти до 10 декабря.

Теги: МВД, служба связи, повышение, Главк



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