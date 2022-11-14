14 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

В свердловский Главк МВД нагрянула с проверкой комиссия из Москвы

В понедельник, 14 ноября, в свердловском гарнизоне полиции началось плановое инспектирование оперативно-служебной деятельности комиссией МВД России. Эту информацию Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь регионального Главка Валерий Горелых.

По его сведениям, сегодня утром начальник главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на областном селекторном совещании в режиме видеоконференц-связи представил руководителям свердловского Главка и территориальных ОВД членов комиссии по направлениям деятельности.

"Возглавляет коллектив прибывших из Москвы специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. Основная задача комиссии – установить фактическое положение дел в сфере правопорядка. Работа будет осуществляться по 10 декабря включительно. В предстоящую субботу, 19 ноября, в здании ГУ МВД по Свердловской области по адресу: проспект Ленина, 17, подъезд №1, состоится прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел. Записаться на прием можно в рабочее время по телефонам 8 (343) 358-82-32 или 358-80-42", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что о каких-либо результатах работы комиссии говорить пока преждевременно, так как проверка только началась.

Теги: МВД, комиссия, проверка



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