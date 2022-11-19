У предполагаемого убийцы девушки на юге Москвы изъято возможное орудие преступления

25-летний подозреваемый в убийстве девушки на юго-западе Москвы доставлен в подразделение столичного подразделения СК. При нем нашли предполагаемое орудие убийства.

Проведен личный обыск предполагаемого убийцы, во время которого обнаружено и изъято орудие преступления, а также иные предметы, представляющие интерес для следствия. В ближайшее время будут назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СКР. Среди обнаруженных у задержанного предметов есть складной нож. Как рассказал сам подозреваемый, этим ножом он убил женщину у метро "Зюзино", видеозапись, на которой он говорит об этом, опубликована в официальном канале Следственного комитета.

Напомним, 18 ноября в Москве на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки с колото-резаными ранениями в области груди. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Тело нашли рано утром рядом с домом, где жила погибшая. Известно, что девушка накануне звонила в полицию и сообщала, что ее преследуют. Также сообщается, что убитая работала в микрофинансовой организации. Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день в Тамбовской области.