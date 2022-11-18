В Тамбовской области задержан предполагаемый убийца девушки на юге Москвы

Стало известно о задержании предполагаемого убийцы девушки, чье тело нашли на улице на юге Москвы.

В Тамбовской области полицейские задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы, сообщает прокуратура столицы.

Напомним, сегодня в Москве на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки с колото-резаными ранениями в области груди. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Тело нашли рано утром рядом с домом, где жила погибшая. Известно, что девушка накануне звонила в полицию и сообщала, что ее преследуют. Также сообщается, что убитая работала в микрофинансовой организации.