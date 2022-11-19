"Тогда кувалда идет к вам": Пригожин предостерег от предательства России на Украине

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Украина является сегодняшним событийным врагом. Слова предпринимателя публикует пресс-служба компании «Конкорд».

Предпринимателя попросили прокомментировать появление в Сети кадров расстрела российских военнопленных. У Пригожина также поинтересовались, как нужно реагировать на эти действия.

«Еще раз повторюсь: есть друзья, есть враги, есть предатели. Украина — сегодняшний событийный враг, а те, кто потворствуют врагу, препятствуют усилению и развитию России, они – предатели», — ответил он.

По словам бизнесмена, предатели могут быть только свои. В связи с этим к врагам не будут применяться никакие карательные меры. Украинские военнопленные «непременно будут возвращаться живыми и невредимыми на свою Родину», даже при провокациях и гибели российских пленных. Москва не станет поддаваться на подстрекательства, уточнил Пригожин.

«Отдельно хочу заметить, сами украинцы вряд ли бы стали убивать славян таким образом, тем более, что каждый пленный нужен для обмена, а вот янки на это 100% способны. Поэтому думаю, что расстрел российских пленных — это попытка американцев разжечь конфликт на Украине с новой силой. Но мы на это не поведемся, а вот если вы почувствуете запах предателя, тогда "кувалда идет к вам"», — добавил предприниматель.

По словам Пригожина, драка России и Украины должна быть честной, но это «чисто теоретически». В заключение бизнесмен напомнил, что «кувалда – не его метод».